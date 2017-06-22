Сотні миколаївців вшанували пам'ять жертв війни в Україні

22.06.17 11:25Сколько просмотров этой статьи194Сколько комментариев этой статьи0

Сьогодні, 22 червня, сотні жителів Миколаєва зібралися біля меморіального комплексу на честь 68-ми десантників загону К.Ф.Ольшанського, щоб вшанувати пам'ять жертв війни в Україні.

До урочистого покладання квітів у знак пошани до воїнів, що віддали життя за мир у державі долучилися керівництво області та міста Миколаєва, зокрема перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслав Бонь та заступник Миколаївського міського голови Андрій Дадівєрін, військовослужбовці, представники духовенства, небайдужі жителі області – молодь та старше покоління.

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