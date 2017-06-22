Сотні миколаївців вшанували пам'ять жертв війни в Україні Сьогодні, 22 червня, сотні жителів Миколаєва зібралися біля меморіального комплексу на честь 68-ми десантників загону К.Ф.Ольшанського, щоб вшанувати пам'ять жертв війни в Україні. До урочистого покладання квітів у знак пошани до воїнів, що віддали життя за мир у державі долучилися керівництво області та міста Миколаєва, зокрема перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслав Бонь та заступник Миколаївського міського голови Андрій Дадівєрін, військовослужбовці, представники духовенства, небайдужі жителі області – молодь та старше покоління. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама