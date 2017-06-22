В Ирпене открывается первый коворкинг европейского образца

22.06.17 11:49Сколько просмотров этой статьи188Сколько комментариев этой статьи0

В г. Ирпень появится первый коворкинг премиум класса в Киевской области!

Компания Орлан Инвест-групп, успешный застройщик, решила удовлетворить интересы не только молодых семей, обеспечив их садиком, школой и магазинами, но и интересы деловых людей в новом микрорайоне в г. Ирпень – "New York Towers".

Коворкинг на сегодня – это мировой тренд организации рабочего процесса. Все больше и больше компаний отказываются от стационарных офисов в пользу удаленной работы. Количество сотрудников, работающих дома соответственно тоже увеличивается. Не обошла эта тенденция и Украину, где работать не привязываясь к офису стало распространенным явлением.

Но несмотря на очевидные преимущества, работа на дому имеет много недостатков. Ведь не всегда в дома можно организовать Skype-конференцию, провести деловую встречу, да и просто, для большинства людей домашнее окружение мешает самоорганизоваться для эффективной работы. Именно для решения этих проблем и существует коворкинг.

И здесь важно, чтобы коворкинг полностью удовлетворял все возможные потребности для максимально комфортной и успешной работы. "Для этого необходимо учитывать европейский опыт, где такой формат уже давно существует и развивается", отметил Антон Мирончук, руководитель компании Орлан Инвест-групп.

Именно такой первый в киевской области коворкинг европейского уровня создает компания Орлан Инвест в новом микрорайоне "New York Towers".

Коворкинг "NY" – это высокий уровень технического обеспечения на площади 500 м2, 4 оборудованных конференц-залы, закрытые переговорные комнаты и Skype rooms, а еще гарантированно положительные впечатления во время работы.

Коворкинг "NY" – это стильное пространство для эффективной работы премиум класса.

Похожие новости

22.06.17 20:28Фитнес-модель погибла от взрыва баллона со взбитыми сливками

19.04.17 18:12В Киеве уволили 12 начальников ЖЭКов

17.01.17 08:00В постпраздничный период люди чаще ссорятся, увольняются с работы и впадают в апатию, - психолог

14.10.13 10:25Украинцы, сидя дома, зарабатывают до 700 долларов на хобби, редких языках и дорогих собачках

10.05.12 17:24Молодежь на рынке труда Николаевщины

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592140

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

17.06.17 19:032280

В Техасе поймали гигантскую лягушку

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204750

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама