В Ирпене открывается первый коворкинг европейского образца

В г. Ирпень появится первый коворкинг премиум класса в Киевской области!

Компания Орлан Инвест-групп, успешный застройщик, решила удовлетворить интересы не только молодых семей, обеспечив их садиком, школой и магазинами, но и интересы деловых людей в новом микрорайоне в г. Ирпень – "New York Towers".

Коворкинг на сегодня – это мировой тренд организации рабочего процесса. Все больше и больше компаний отказываются от стационарных офисов в пользу удаленной работы. Количество сотрудников, работающих дома соответственно тоже увеличивается. Не обошла эта тенденция и Украину, где работать не привязываясь к офису стало распространенным явлением.

Но несмотря на очевидные преимущества, работа на дому имеет много недостатков. Ведь не всегда в дома можно организовать Skype-конференцию, провести деловую встречу, да и просто, для большинства людей домашнее окружение мешает самоорганизоваться для эффективной работы. Именно для решения этих проблем и существует коворкинг.

И здесь важно, чтобы коворкинг полностью удовлетворял все возможные потребности для максимально комфортной и успешной работы. "Для этого необходимо учитывать европейский опыт, где такой формат уже давно существует и развивается", отметил Антон Мирончук, руководитель компании Орлан Инвест-групп.

Именно такой первый в киевской области коворкинг европейского уровня создает компания Орлан Инвест в новом микрорайоне "New York Towers".

Коворкинг "NY" – это высокий уровень технического обеспечения на площади 500 м2, 4 оборудованных конференц-залы, закрытые переговорные комнаты и Skype rooms, а еще гарантированно положительные впечатления во время работы.

Коворкинг "NY" – это стильное пространство для эффективной работы премиум класса.