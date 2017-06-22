В Николаеве вице-премьера Климпуш-Цинцадзе обеспокоило «цветение» Ингула

Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе обеспокоило состояние воды в речке Ингул возле понтонного моста. Она поинтересовалась, почему экологическая служба не решает проблему «цветения» воды, сообщает интернет-издание «Мой город».

22 июня, Климпуш-Цинцадзе торжественно передала николаевским спасателям новую специализированную технику. После чего она решила осмотреть спасательный катер. Судном она осталась довольна, а вот состояние воды ей не понравилось.

В свою очередь губернатор Николаевщины Алексей Савченко заверил, что о проблеме знает и рассказал о состоянии дел в экологической инспекции Николаевской области. Он проинформировал, что предложение об увольнении главы экоинспекции Виталия Бабенко уже внесено. Сейчас объявлен конкурс на замещение этой должности.

» У нас есть много обращений от общественных организаций, которые недовольны работой наших местных экологических служб. Поэтому даже глава областного совета предложила выслушать отчет руководителя, он отстранился от этого и мы направили обращение на увольнение этого человека с должности.

Несмотря на то, что сейчас реформа, мы надеемся, что оно будет сменено. Но есть пол года за которые можно провести конкурс, чтобы уже другой человек работал. Потому что деньги тратится, а такую воду мы будем получать», — подчеркнул Савченко.

В то же время заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции напомнила, что в стране началась экологическая реформа и она надеется, что все пройдет успешно.