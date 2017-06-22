Новий елеватор на Миколаївщині як сигнал для інвесторів в Україну - Климпуш-Цинцадзе

22.06.17 17:00Сколько просмотров этой статьи191Сколько комментариев этой статьи0

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе відкрила сучасний перевантажувальний комплекс ТОВ «Баловнянська виробнича база».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Комплекс ТОВ «БВБ» у Миколаївській області, на відкритті якого я маю честь бути присутньою сьогодні, дозволить ще активніше розвивати наш агропромисловий сектор. Адже саме розвиток сільського господарства закладений в один із пріоритетних напрямків експортної стратегії України. Це також сигнал для інвесторів, які мають знати, що бізнес в Україні розвивається і сюди можна і треба вкладати кошти», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, щоб бути конкурентними в світі, Україні потрібно не лише вирощувати велику кількість зерна, олійних та інших культур, а ще надзвичайно важлива якість їх зберігання.

«Саме цей сучасний елеватор і показує високу технологічність, відповідність екологічним стандартам, використання енергоефективних технологій. Завдяки таким підприємствам ми зможемо експортувати продукцію не лише у Європу, а й у всі країни світу», - впевнена віце-прем'єр-міністр.

За словами директора ТОВ «БВБ» Володимира Лусти, наразі на підприємстві вже створено 120 нових робочих місць, ще 100 людей забезпечуватиме логістику комплексу. Середня зарплата - 10 тисяч гривень.

Потужність підприємства сягає 100 тисяч тонн одночасного зберігання зерна. Термінал побудований за рік, інвестори вклали в нього 488 мільйонів гривень.

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