В Николаеве устанавливают новое освещение на пешеходных переходах.

Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета.

Аварии на городских магистралях, когда калечатся или погибают пешеходы, происходят с жестокой периодичностью. Чаще всего это происходит в темное время суток, когда в свете фар и обычного ночного освещения не всегда видны люди на дороге, даже если они двигаются по пешеходному переходу.

В 2016 году ООО «Галед», которое является официальным представителем Южнокорейской торговой марки Giga Tera по заказу Агентства развития города Николаева, в качестве теста и презентации установили новый светодиодный светильник на переходе в районе ул.Водопроводной, где произошла страшная авария и погибли работники коммунального предприятия. В подарок предприятие установило такие же светильники над пешеходным переходом через нечетную сторону пр.Центрального на пересечении с ул.Шоссейной. Конструкция такого светильника на 5 светоточек позволяет менять угол свечения и расширить освещенность участка.

В плане работ на 2017 год уже предусмотрено установить оборудование на основных магистралях города: пр.Центральном, пр.Богоявленском, пр.Мира, ул.Космонавтов. На сегодняшний день таким образом освещены 15 пешеходных переходов. На пр.Центральном и пересечении с ул.Гонгадзе, ул.Шоссейной (четная сторона), ул. 8 Марта, ул. Рюмина, ул. Пушкинской, ул. 1-й и 2-й Слободской, на ул.Озерной возле госпиталя на Намыве, новые светильники уже функционируют. На стадии подписания договора еще 11 объектов. По проекту реконструкции площади перед ЖД вокзалом планируется установить не только светодиодные светильники, но и новые опоры с несколькими рожками. И даже опоры будут более экономные, обтянутые термопластом.