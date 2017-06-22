Депутаты Николаевского городского совета поддержали строительство амбулатории в мкр. Северный

22.06.17 18:51Сколько просмотров этой статьи188Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты Николаевского городского совета поддержали открытие амбулатории по ул. Архитектора Старого, 4-А.

Это стало известно сегодня, 22 июня, на заседании комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта.

Микрорайон стремительно развивается, уже запланирована постройка детского сада, однако своей амбулатории нет. «Тысяч 20 человек у нас в дальнейшем будет, а может и больше. В ночное или вечернее время, если какие-то проблемы, люди едут за мост, то есть к Сергею Васильевичу (Сергей Мотуз – председатель комиссии и главный врач Городской поликлиники № 4 – ред.). Им проще, чтобы им там оказали помощь, чем ехать в Терновку или на Школьную, в обе стороны – 1,5 км», — сказал депутат Алексей Лепишев.

Помещение для амбулатории является коммунальной собственностью и имеет площадь более 400 кв. м, достаточную для данного учреждения. Еще в 2006 году планировалось отдать здание под амбулаторию.

«Изначально это здание строилось для филиала 4-ой поликлиники. Нам было обещано инвестором, что первым этаж отдадут и сделают филиал семейной амбулатории. Мы уже и проекты сделали, спланировали расположение кабинетов, а потом инвестор отказался. И мы с 2006 года, 10 лет, микрорайон Северный существует без филиала», — рассказал Мотуз.

Все четыре депутата проголосовали «за» открытие амбулатории. Только Татьяна Суслова предупредила, что голосует за подобный «неожиданный» вопрос в последний раз.

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