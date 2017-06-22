Группа зоозащитников провела пикет под стенами Николаевской ОГА

В четверг, 22 июня, группа зоозащитников провела пикет под стенами Николаевской областной государственной администрации.

Об этом пишет "Новостной Николаев".

Пикетчики выступили за утверждение Верховной Радой законопроекта №5119-1, который предполагает усиление ответственности за жестокое обращение с животными.

Как отметила в ходе пикета руководитель зоозащитной организации «Феникс» Елена Бордан, в Украине до сих пор действует наказание в виде штрафов, и суммы их ничтожны.

-Это вопрос не только зоозащитников, это вопрос общества в целом, потому что гуманное отношение к животным формирует гуманное общество, - сказала Елена Бордан.