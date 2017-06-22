Украина может остаться без свинины

Ситуация, которая сложилась в Украине с заболеванием африканской чумой приблизилась к критической: украинские аграрии рискуют потерять одну из ключевых отраслей сельского хозяйства.

Поголовье свиней может исчезнуть

Вирус африканской свиной чумы уже обнаружен на свинокомплексах, фермах и даже частных хозяйствах многих областей Украины: Полтавской, Одесской, Винницкой, Киевской, Николаевской.

По данным Госпродпотребслужбы и учитывая динамику заболевания в 2014-2016 годах, в 2017 году можно ожидать 200-250 случаев заболевания, при этом каждая четвертая свинья, скорее всего, заразится чумой и умрет на свинокомплексе. Колоссальными будут потери и в денежном эквиваленте.

-Проявление болезни в 100 населенных пунктах приведет к потере более 40 млн. грн., из расчета того, что за 200 голов свиней, средний вес которых 80 кг, и при цене 25 гривен за один кг. Естественно, убытки будут значительно больше, если АЧС обнаружат в районных центрах, где большое поголовье свиней, - рассказали специалисты Госпродпотребслужбы. По данным ведомства, если африканская чума сохранится в Украине, то до 2020 года потери поголовья животных будут на уровне 1,2 млн. голов, что в денежном эквиваленте - около 4 млрд. гривен. Непрямые же потери составят еще 5-7,5 млрд. гривен. А согласно информации на странице в Facebook Аграрного бизнеса в Украине, свинина составляет 3% стоимости потребительской корзины, по которой Государственная служба статистики измеряет темпы роста цен. Треть всей мясной продукции, которая учтена в потребительской корзине, производится из свиной туши.

Под угрозой экспорт зерновых

Впрочем, угроза нависла не только над свиноводством: действующие законодательные нормы требуют блокировать экспорт зерна из районов, где введены карантинные меры из-за АЧС.

Серьезные претензии государственным органам по поводу борьбы с АЧС предъявляют профильные ассоциации. Председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар в комментарии для "Латифундиста" заявила, что животноводы ждут от Минагропрода утверждения согласованного текста Программы национальной стратегии борьбы с африканской чумой свиней, так как АЧС уже стала причиной закрытия перспективных рынков для украинской свинины - Беларуси, Молдовы, Румынии и Армении.

На сегодняшний день чтобы стабилизировать эпизоотическую ситуацию, как рассказали в ведомстве, Госпродпотребслужба разработала пакет нормативно-правовых актов, которые находятся на стадиях согласования и утверждения в центральных органах исполнительной власти. Но до принятия нормативных актов еще далеко.

Какие будут последствия

Что касается последствий, то уже сегодня сокращается поголовье свиней и снижается экспорт продукции свиноводства, растут цены на продукцию свиноводства. А в перспективе, по данным аналитиков, полная остановка экспорта продукции свиноводства и блокирование экспорта зерновых: кукурузы, сои, пшеницы.