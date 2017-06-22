Гройсман поддержал возобновление работы завода имени 61 коммунара

22.06.17 20:58Сколько просмотров этой статьи207Сколько комментариев этой статьи0

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко считает, что государственное предприятие «Судостроительный завод имени 61-го коммунара» можно перепрофилировать на производство техники, передает Николаев24.

Об этом он заявил в ходе церемонии вручения спасательной техники сотрудникам главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, которая проходила в рамках рабочего визита вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Выступая перед спасателями, Алексей Савченко отметил, что техники недостаточно, и заявил, что уже разговаривал в премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом о том, чтобы возродить судостроительный завод имени 61-го коммунара, который в дальнейшем может производить подобную технику.

—Я возвращаюсь к тому, что говорил – нужно возобновлять судостроение, нужно восстанавливать наши заводы. И эта техника, которую мы сейчас видим, мы можем ее выпускать, например, на 61-м заводе, о котором я, кстати, говорил неоднократно, и в правительстве общался, и с премьер-министром общался, он меня поддержал. Мы можем перепрофилировать любое производство и получить пользу сегодня. Не ждать, что нам кто-то даст, что нам дадут возможность. Поэтому я еще раз обращаюсь и, я думаю, меня услышат – эту технику можно производить на нашем 61-м заводе. Судна, которые мы сегодня передаем, которые получила Николаевская и Одесская области, мы их тоже производим, я этим горжусь. Это, кстати, могущественный потенциал нашей Николаевщины, - сказал Алексей Савченко.

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