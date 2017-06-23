На Николаевщине горело лесное урочище

22 июня, в 17:29, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возникновении пожара на территории Андреевского лесничества Николаевского лесного хозяйства, расположенного возле с. Ковалевка Николаевского района.

По словам заявителей, существовала угроза распространения огня на жилые дома, сообщает ГУ ГСЧС.

На место происшествия выехали отделения 1, 2, 4 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра, а также мобильная группа Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области во главе с руководством. В 18:36 пожар локализован на площади 3 га и в 19:00 полностью ликвидирован.

Всего на месте пожара работало от Службы спасения 6 единиц техники и 28 человек личного состава, 25 человек (лесничие и местное население), 2 единицы техники представителей лесничества, техника и личный состав пожарной команды Ольшанской исправительной колонии №53.

Совместными усилиями не допущено увеличения площади пожара и распространения огня на жилой массив.

Причина пожара устанавливается.