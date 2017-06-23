Лоукостер Eurowings будет выполнять рейсы в Киев

23.06.17 09:16Сколько просмотров этой статьи181Сколько комментариев этой статьи0

Полеты будут осуществляться по маршруту Киев-Берлин.

Лоукостер Eurowings планирует начать полеты по маршруту Киев-Берлин с дальнейшим открытием полетов в Дюссельдорф. Об этом сообщает директор столичного аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

"Со следующего года лоу-кост перевозчик Eurowings (группа компаний Lufthansa) планирует начать полеты по маршруту Киев-Берлин с дальнейшим открытием полетов в Дюссельдорф", – написал Рябикин на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что договоренность была достигнута накануне на встрече с представителями Lufthansa Group, которые положительно отозвались о разработанной Борисполем публичной оферте, которая, по их мнению, дает существенные возможности для развития лоу-кост перевозчиков в Украине.

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