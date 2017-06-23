17.06.17 18:232090
К Земле мчится огромный астероид
|23.06.17 09:49
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Астероид 441987 (2010 NY65) будет от Земли на расстоянии около трех миллионов километров.
Астероид 441987 (2010 NY65) будет от Земли на расстоянии около трех миллионов километров.
24 июня астероид 441987 (2010 NY65) пролетит очень близком к Земле - опасно близко. Болид диаметром 230 метров окажется на расстоянии всего 7,9 лун от нас - это около трех миллионов километров.
Объект 2010 NY65 был обнаружен 10 июля 2010 года космическим аппаратом широкомасштабного инфракрасного исследования (WISE). Ожидается, что 441987 будет приближаться к Земле до 2022 года. Он будет проходить максимально близко к нашей планете именно 24 июня вплоть до 2019 года, сообщили в NASA.
Ученые считают, что если бы астероид 2010 NY65 столкнулся с Землей, то удар был бы с силой в 300 раз превышающей бомбу Хиросимы.