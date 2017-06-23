К Земле мчится огромный астероид

23.06.17 09:49Сколько просмотров этой статьи195Сколько комментариев этой статьи0

Астероид 441987 (2010 NY65) будет от Земли на расстоянии около трех миллионов километров.

24 июня астероид 441987 (2010 NY65) пролетит очень близком к Земле - опасно близко. Болид диаметром 230 метров окажется на расстоянии всего 7,9 лун от нас - это около трех миллионов километров.

Объект 2010 NY65 был обнаружен 10 июля 2010 года космическим аппаратом широкомасштабного инфракрасного исследования (WISE). Ожидается, что 441987 будет приближаться к Земле до 2022 года. Он будет проходить максимально близко к нашей планете именно 24 июня вплоть до 2019 года, сообщили в NASA.

Ученые считают, что если бы астероид 2010 NY65 столкнулся с Землей, то удар был бы с силой в 300 раз превышающей бомбу Хиросимы.

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