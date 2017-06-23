С понедельника в Украине заработают новые правила наличного обмена валюты

Наличную инвалюту на безнал можно будет менять без ограничения.

С 26 июня украинцы-не предприниматели смогут обменивать свою безналичную валюту на любую другую, которая находится даже во 2 группе классификатора валют. То есть с экзотическими валютами, вроде грузинского лари или турецкой лиры.

Также банкам разрешено обменивать наличную валюту украинцев на безналичную — также без ограничения по группе классификатора. Но, как отметила UBR.ua начальник отдела казначейских операций Forward Bank Анна Танцюра, воспользоваться такой услугой украинцы смогут не в каждом банке и не по всем валютам.