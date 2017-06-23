Курс валют на 23 июня На сегодня, 23 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,02 грн; 1 евро – 29,06 грн; 10 российских рублей – 4,44 грн. Таким образом, курс доллара практически не изменился по сравнению со вчерашними значениями и остался выше психологической отметки в 26 грн. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама