17.06.17 18:002590
Курс валют на 23 июня
|23.06.17 10:24
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На сегодня, 23 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
На сегодня, 23 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,02 грн;
1 евро – 29,06 грн;
10 российских рублей – 4,44 грн.
Таким образом, курс доллара практически не изменился по сравнению со вчерашними значениями и остался выше психологической отметки в 26 грн.