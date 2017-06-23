В управлении Гоструда Николаевщины обсуждались вопросы выплаты и невыплаты заработной платы

23.06.17 10:37Сколько просмотров этой статьи170Сколько комментариев этой статьи0

20 июня 2017 года в управлении Гоструда в Николаевской области состоялось расширенное заседание коллегии, в ходе которого обсуждены результаты работы по контролю за соблюдением законодательства о труде.

Об этом БезТабу сообщили в Главном управлении ГФС в Николаевской области.

В заседании приняли участие руководители и специалисты управления Гоструда в Николаевской области, Главного управления ГФС в Николаевской области, Департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации, Николаевского областного совета профессиональных союзов и другие.

Во время работы коллегии обсуждались вопросы надлежащей оплаты труда и официального трудоустройства наемных работников.

Как отметил начальник управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Решетник, органами ГФС в Николаевской области осуществляются действенные мероприятия по выплате работодателями заработной платы наемным работникам на уровне не меньше законодательно установленного минимума - 3200 гривен.

Благодаря проведенной работе подразделений налогов и сборов с физических лиц Главного управления ГДФС в Николаевской области, уже около 600 субъектов хозяйственной деятельности увеличили выплату заработной платы наемным работникам на сумму свыше 1 тыс. грн., а почти 80 субъектов хозяйственной деятельности - на 3 тыс. гривен.

За 5 месяцев 2017 года в бюджеты всех уровней поступило налога на доходы с физических лиц из выплаченной заработной платы наемным работникам почти 1,4 млрд. грн., что на 40,6 проц. больше, чем за соответствующий период 2016 года.

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