В Украине станет меньше торговых сетей: куда исчезают супермаркеты

Рынок перенасыщен ритейлерами – в соседней Польше таких компаний на сотню меньше, чем в Украине.

Крупные сетевые магазины в Украине начали скупать более мелких конкурентов. Кроме того, некоторые большие сети "съедают" других гигантов – например, девять магазинов "Каравана" купил "Ашан".

В целом ежегодно в Украине фиксируется по 1-2 сделки по поглощению розничных сетей. Эксперты объяснили, почему торговых сетей в стране станет меньше, пишет UBR.

Как правило, большие сети увеличивают свои площади и наращивают присутствие в регионах, выкупая локальных игроков или часть их сетей: так на месте АМСТОР открылись "Сильпо", VARUS приобрел активы "Перекрестка" и т. д.

Поэтому, как рассказали в Ассоциации ритейлеров Украины, крупным операторам в целом сейчас интересна покупка небольших сетей за небольшие деньги, эти магазины можно оперативно интегрировать в уже существующую сеть.

Однако если нынешние владельцы розничных сетей готовы выйти из бизнеса, и не выставляют на свои активы завышенных ценников, возможны и другие крупные поглощения. Но, как показывает практика, цены продавцы как раз держат до последнего и опускают их очень неохотно.

"Продавцы хотят выручить за свои магазины хотя бы столько же, сколько они потратили на их открытие. Поэтому, не удивительно, что ценники сейчас завышены. Актив может выставляться за полмиллиарда долларов, хотя его рыночная стоимость всего 200 млн долларов. Тем не менее, рассчитывать на то, что ценники в ближайшее время снизятся — не приходится", — рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

В долгосрочной перспективе на рынке могут остаться только крупные сетевики Уходят с рынка, во-первых, те, кто давно искал покупателей на свои активы ("Караван"), во-вторых, вынужденные скорректировать стратегии развития (BILLA покинула Харьков и Запорожье, ЕВРОТЭК продал часть магазинов АТБ), в-третьих, оказавшиеся в центре корпоративных конфликтов (АМСТОР), и, наконец, в-четвертых, сети, не сумевшие справиться с долговой нагрузкой и падением выручки в период кризиса.

"Сейчас на рынке осталось порядка 130 операторов — это очень много. В той же Польше их порядка 30. У нас уходят зачастую региональные игроки или мелкие столичные. В долгосрочной перспективе на рынке могут остаться только крупные сетевики. В то же время, востребованными остаются и магазины формата "у дома"", — отметил гендиректор исследовательской компании GT Partners Ukraine Игорь Гугля.

Как правило, появление в регионах крупных международных операторов вынуждает местных игроков корректировать ценовую политику, чтобы выжить в конкурентной борьбе. За счет колоссального объема продаж и запаса прочности тот же "Ашан" может позволить себе работать с меньшей маржой, чем, к примеру, работал "Караван". Это отразится и на других операторах.

Так что, особенно на первых порах, после начала работы "Ашана" в новых городах можно ожидать снижения цен на ряд продуктов, учитывая агрессивную маркетинговую политику французов и многочисленные акции и скидки, говорят эксперты.

Многие ритейлеры делают акцент на товарах первой необходимости — это развесной сахар, крупа, яйца без упаковки — на эти товары продавцы делают скидки себе в убыток, чтобы привлечь внимание клиентов и обеспечить их поток. Вместе с этим, ничего не мешает поднимать цены, скажем, на мясомолочную группу — колбасы, сыр и все, что завязано на бензине и перевозках.

Как отметила директор Украинской торговой гильдии (UTG) Евгения Локтионова, цены на товары за полгода выросли в среднем на 10%, в меньшей степени это касается социальных продуктов. И к концу 2017 рост цен продолжится.

"Рынок не растет. Покупатель постоянно ищет где дешевле, поэтому у нас популярны рынки, где нет фиксированного ценника с НДС, где люди могут торговаться. В свою очередь, производитель пытается удешевить товар за счет сырья более низкого качества и за счет экономии на упаковке", — говорят в пресс-службе WOG.

Как пояснила, Локтионова, активно сейчас развивается не только продовольственный ритейл, но и сфера общественного питания (рестораны, фудкорты), сети электроники. Тренд этого года — аутлет центры (стоковые магазины), аптеки, парфюмерные, бельевые, обувные магазины. А вот книжных магазинов становится все меньше.

Проблемой украинского ритейла является нехватка качественных торговых площадей. Если операторы ювелирного, косметического и фешн-ритейла ориентируются на сравнительно небольшие площади в ТРЦ или стрит-ритейле, то для больших сетевых магазинов найти помещение нужного размера непросто.

"Новые качественные площади найти проблематично, поэтому крупные операторы отчасти и ориентируются на поглощение небольших сетей, уже владеющих площадками в выгодных локациях", — сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины.