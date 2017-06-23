Рада приняла новые меры наказания за жестокое обращение с животными

23.06.17 12:37Сколько просмотров этой статьи176Сколько комментариев этой статьи0

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5119-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным). Такое решение поддержали 257 нардепов.

Законопроект предусматривает изменения в кодекс об административных нарушениях, согласно которым жестокое обращение с животными – это издевательство над животными, побои или совершение иных насильственных действий, причинивших животному физическую боль, страдания и не повлекли телесных повреждений, увечья или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных.

Все эти действия влекут за собой штраф от 3400 до 5100 грн с конфискацией питомца, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровья.

Если жестоко обращались с двумя и более животными, или группой лиц или повторно, то наказание будет жестче - штраф от 5100 грн до 8500 грн или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

При этом "насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти" предусматривают штраф от 3400 до 8500 грн с конфискацией животного в случае необходимости.

Уголовный кодекс дополнили статьей "жестокое обращение с животными".

Согласно закону, "жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе бездомными животными, совершенное умышленно и привело к увечью или гибели животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет".

Если то же самое сделали в присутствии несовершеннолетнего - ограничение или лишение свободы на 3-5 лет.

Лишение свободы на 5-8 лет грозит тем, кто особенно жестоко обращался с животными, делал это в присутствии несовершеннолетних, либо в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц.

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