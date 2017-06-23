Гроза, ливни, жара: появился прогноз погоды в Украине на выходные

В пятницу, 23 июня, грозы и ливни накроют всю территорию Украины, кроме восточных областей, а в субботу и воскресенье ожидаются только кратковременные дожди.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в субботу дождливый серьезный очаг перейдет на восток и поэтому ближайшей ночью сильные дожди и грозы пройдут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"Днем 24 июня и 25 июня в Украине ожидаются периодические дожди, однако уже в основном небольшие и местами.

В воскресенье вообще вероятность значительно меньше.

Температура воздуха - завтра + 21 + 26,

в воскресенье потеплеет до +25 +30 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве, по словам синоптика, в субботу местами ожидается небольшой дождь, а в воскресенье вероятность дождя – небольшая.

"Готовьтесь к солнцу. Температура в Киеве завтра - + 22 - + 24, в воскресенье потеплеет почти до жары, + 26 + 29 градусов.

Это же - лето. Хороших выходных", - резюмировала Диденко.