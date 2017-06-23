Николаев подписал меморандум с Ассоциацией специалистов по недвижимости

23.06.17 14:15Сколько просмотров этой статьи183Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 23 июня, Николаев и общественная организация "Ассоциация специалистов недвижимости (риэлторов) Украины" подписали меморандум о сотрудничестве.

Со стороны города подпись поставил первый заместитель городского головы Андрей Дадиверин.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

" Неотъемлемой составляющей любого демократического общества являются разнообразные объединения граждан. Уверен, что подписание меморандума с Ассоциацией для Николаева является чрезвычайно важным, ведь таким образом мы показываем обществу, что работаем открыто, прозрачно и всегда готовы сотрудничать с общественными объединениями",- отметил Андрей Дадиверин.

Президент Ассоциации специалистов недвижимости в Украине Юрий Питаотметил, что организация функционирует в Украине более 20-ти лет, а николаевском организации уже более 10 лет.

"Для Ассоциации подписания меморандума о сотрудничестве - важное событие, ведь сейчас наше государство находится в водовороте реформ и изменений. Одной из реформ является децентрализация, когда полномочия передаются местным органам власти. Недавно Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины передала полномочия архитектурно-строительного контроля городу Николаеву. В этом процессе наша ассоциация прежде всего является представителем потребителей услуг в сфере недвижимости: права на недвижимость, регистрация бизнеса, строительство объектов и тому подобное. Поэтому, уверен, что сотрудничество нашей организации с органами местного самоуправления является необходимым. Обмен опытом, информацией, налаживание взаимодействия между местными властями и жителями города в сфере недвижимого бизнеса является основной целью подписания меморандума,- резюмировал Юрий Пита.

Исходя из информации на сайте АСНУ, организация предоставляет площадку для профессиональных риэлторов, которые могут беспрепятственно публиковать свои данные для клиентов. Подобная информация будет доступна и для Николаева.

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