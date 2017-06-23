В Николаевской ОГА попросили сообщать о символике коммунистического режима, оставшейся на территории области

23.06.17 14:45Сколько просмотров этой статьи177Сколько комментариев этой статьи0

Николаевская ОГА обратилась к жителям области с просьбой сообщать о символике тоталитарного коммунистического режима, которая осталась на территории нашего региона. Соответствующее обращение размещено на сайте облгосадминистрации.

«С целью полного выполнения в Николаевской области Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» Николаевской облгосадминистрацией продолжается осуществление работы по выявлению символики тоталитарного коммунистического режима на территории области», - говорится в сообщении.

Так, жителей области просят присоединиться к работе в этом направлении и сообщать до 7 июля 2017 по адресу politika@mk.gov.ua информацию об имеющейся на территории области символике тоталитарного коммунистического режима, отметив:

1) вид символики;

2) адрес расположения.

Соответствующая информация будет обобщена и направлена ​​в органы полиции для соответствующего реагирования.

Похожие новости

19.06.17 14:52В Николаеве могут запретить продажу алкоголя в ночное время

01.06.17 13:27В Николаеве пикетировали ОГА с требованием прекратить дноуглубление в морпорту

20.05.17 11:21Блокировка на миллиард. Как провайдеры попрощаются с ВК и Яндекс

12.05.17 12:58В Николаеве состоялся митинг дачников

05.05.17 13:46В Николаевской ОГА напомнили о запрете «георгиевских» лент

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592140

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

17.06.17 19:032280

В Техасе поймали гигантскую лягушку

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама