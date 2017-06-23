В Николаевской ОГА попросили сообщать о символике коммунистического режима, оставшейся на территории области

Николаевская ОГА обратилась к жителям области с просьбой сообщать о символике тоталитарного коммунистического режима, которая осталась на территории нашего региона. Соответствующее обращение размещено на сайте облгосадминистрации.

«С целью полного выполнения в Николаевской области Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» Николаевской облгосадминистрацией продолжается осуществление работы по выявлению символики тоталитарного коммунистического режима на территории области», - говорится в сообщении.

Так, жителей области просят присоединиться к работе в этом направлении и сообщать до 7 июля 2017 по адресу politika@mk.gov.ua информацию об имеющейся на территории области символике тоталитарного коммунистического режима, отметив:

1) вид символики;

2) адрес расположения.

Соответствующая информация будет обобщена и направлена ​​в органы полиции для соответствующего реагирования.