Исполком горсовета выделил николаевцам адресную денежную помощь

23.06.17 17:16Сколько просмотров этой статьи196Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 23 июня, исполком горсовета принял ряд решений о предоставлении николаевцам адресной денежной помощи. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета.

Как отметила заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Николаева, из городского бюджета в качестве адресной денежной помощи планируется выделить более 207 тыс. грн. В такой помощи нуждается 351 николаевец.

Кроме того, было принято еще одно решение о предоставлении адресной помощи на установление 100% скидки платы за пользование во ІІ квартале 2017 года жильем и коммунальными услугами участникам боевых действий в Афганистане, которые стали инвалидами в результате общего заболевания. Такую помощь получат 42 человека. Ее размер превысит 22 тыс. грн.

-Предлагается предоставить адресную денежную помощь в апреле-июне 2017 года для компенсации инвалидам по зрению І-ІІ групп стоимости жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 58,2 тыс. грн., - добавила Елена Николаева, отметив, что такую помощь предоставят 194 человекам.

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