В Миколаївській області розпочато збір ранніх зернових

У Миколаївській області до збирання підлягає 763 тис. га ранніх сільськогосподарських культур, з яких майже 732 тис. га — зернові.

22 червня на території області розпочались жнива, про це повідомляє Департамент АПР Миколаївської ОДА.

Більше половини площ займає пшениця — 410 тис. га, площі ячменю складають 288 тис. га, зернобобових — 32 тис. га та ріпаку 31 тис. га.

Вся власна техніка, яка буде задіяна на збиральні роботи повністю відремонтована. Також для проведення жнив в оптимальні агротехнологічні строки, здійснено роботу по залученню додаткових зернозбиральних комбайнів з інших регіонів України.

Про перші обмолочені гектари озимого ячменю прозвітували господарства Миколаївського району та Вітовського районів.

Очікується, що при сприятливих агрокліматичних умовах в першій декаді липня аграрії області масово включаться у збір ранніх зернових культур.