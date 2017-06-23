В Николаеве объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие один-два часа по городу и области ожидается гроза, местами шквал 15-20 м / c, местами сильные ливни, а также град. Ситуация сохранится до конца суток 24 июня.

Об этом сообщает николаевское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

Синоптики просят горожан быть внимательными и осторожными.