17.06.17 18:232090
В Николаеве объявлено штормовое предупреждение
|23.06.17 15:18
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В ближайшие один-два часа по городу и области ожидается гроза, местами шквал 15-20 м / c, местами сильные ливни, а также град. Ситуация сохранится до конца суток 24 июня.
В ближайшие один-два часа по городу и области ожидается гроза, местами шквал 15-20 м / c, местами сильные ливни, а также град. Ситуация сохранится до конца суток 24 июня.
Об этом сообщает николаевское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.
Синоптики просят горожан быть внимательными и осторожными.