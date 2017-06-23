Ремонт автодороги Калиновка-Снигирёвка-Березнеговатое все-таки состоится

Сегодня, 23 июня, губернатор николаевской ОГА сообщил на своей странице в Facebook о получении официального подтверждения ремонта автодороги в Николаевской области.

Официально получили документальное подтверждение, что бюджетный комитет Верховной Рады согласовал перечень дорог, предложенный Николаевской ОГА, который будет проводиться за счёт средств, полученных от «таможенного эксперимента». Надеюсь, что наши дорожные службы быстрее смогут осуществить все необходимые процедуры и начнут ремонтные работы на этом направлении».

Речь идёт о ремонте автодороги Т-15-08 Калиновка-Снигирёвка-Березнеговатое.