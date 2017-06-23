"Мир, спасай художника!": в Николаеве состоялась благотворительная выставка Сегодня, в Николаеве в галерее «На Спасской, 45» состоялась благотворительная выставка картин «Мир, спасай художника!». Выставка - продажа картин была направлена на сбор средств в поддержку известного николаевского художника Алексея Маркитана, который борется с онкологическим заболеванием. Выставлялись работы его коллег и известных художников: А. Антонюка, Т. Купцовой, В. Бахтова, Д.Молдованова, В. Покиданец, Е. Маркитан. Посетители выставки смогли внести свой вклад в спасение жизни художника, приобретя понравившиеся им работы. Почин сделал глава городской общественной организации «Миколаїв-єдина родина» Владислав Чайка. Он купил куклу, сделанную женой художника Еленой Маркитан. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама