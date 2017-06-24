Миколаївщина зміцнює експортну потужність країни

24.06.17 11:45Сколько просмотров этой статьи156Сколько комментариев этой статьи0

У селі Костянтинівка Новоодеського району введено в експлуатацію перевантажувальний комплекс ТОВ «БВБ», який належить до групи компаній «ПАЕК». Річна виробнича програма комплексу — перевантаження 400 тисяч тонн зернових і олійних культур. Загальний обсяг одночасного зберігання становить 100 тисяч тонн.

В урочистій церемонії відкриття комплексу взяли участь віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова, керівники області та компанії, пише «Урядовий кур’єр»

Іванна Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що відкриття таких перевантажувальних комплексів сприятиме привабленню інвесторів у регіон. «Комплекс ТОВ «БВБ» у Миколаївській області, — зазначила урядовець, — дасть змогу ще активніше розвивати наш агропромисловий сектор.

Адже саме розвиток сільського господарства закладено в один із пріоритетних напрямів експортної стратегії України. Це також сигнал для інвесторів, які мають знати, що бізнес в Україні розвивається і сюди можна й треба вкладати кошти».

Будівництво та введення в експлуатацію елеватора позитивно вплинуло й на ситуацію із зайнятістю населення. Тут створено 120 нових робочих місць і утворено підрозділ з питань логістики та закупівель, — до 100 працівників.

Вони отримуватимуть конкурентну заробітну платню в розмірі майже десять тисяч гривень. Переважно це жителі найближчих сіл Новоодеського району, а також спеціалісти з Миколаєва. А 10% робітників терміналу — ветерани АТО.

Щоб бути конкурентними в світі, переконана віце-прем’єр, Україні потрібно не лише вирощувати велику кількість зерна, олійних та інших культур, а ще надзвичайно важливо дотримуватися якості їх зберігання. «Саме цей сучасний елеватор і показує високу технологічність, відповідність екологічним стандартам, використання енергоефективних технологій.

Завдяки таким підприємствам ми зможемо експортувати продукцію не лише до Європи, а й до всіх країн світу», — наголосила віце-прем’єр-міністр.

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