Как ученицы николаевской гимназии проверяют горожан на знание английского

"Talk to me", - с такой надписью на Соборной прохожих встречают ученицы Академии детского творчества николаевской гимназии №3, сообщает "Новостной Николаев".

Цель этого своеобразного социального проекта - определить, как много горожан знают английский и насколько бегло говорят на интернациональном языке. И многие из прохожих, чье любопытство взяло вверх над стеснительностью, действительно были способны ответить на "Hello! How are you?)".

На вопрос, какой средний уровень знаний английского языка у тех людей, кто подходил пообщаться к девочкам до обеда, участницы акции, улыбаясь, ответили:" So, so)))".

Стоит отметить, что с радостью и нескрываемым рвением пообщаться о чем угодно к девчонкам подходили иностранцы. Кто хочет блеснуть языковыми знаниями, еще может успеть. Гимназистки проводят свою языковую мини-акцию напротив пиццерии "Челентано" на главной улице Николаева.