Как ученицы николаевской гимназии проверяют горожан на знание английского "Talk to me", - с такой надписью на Соборной прохожих встречают ученицы Академии детского творчества николаевской гимназии №3, сообщает "Новостной Николаев". Цель этого своеобразного социального проекта - определить, как много горожан знают английский и насколько бегло говорят на интернациональном языке. И многие из прохожих, чье любопытство взяло вверх над стеснительностью, действительно были способны ответить на "Hello! How are you?)". На вопрос, какой средний уровень знаний английского языка у тех людей, кто подходил пообщаться к девочкам до обеда, участницы акции, улыбаясь, ответили:" So, so)))". Стоит отметить, что с радостью и нескрываемым рвением пообщаться о чем угодно к девчонкам подходили иностранцы. Кто хочет блеснуть языковыми знаниями, еще может успеть. Гимназистки проводят свою языковую мини-акцию напротив пиццерии "Челентано" на главной улице Николаева. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама