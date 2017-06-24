Празднование Дня молодежи в Николаеве открыто массовым велопробегом (видео)

24.06.17 19:12Сколько просмотров этой статьи214Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве стартовал велопробег, приуроченный ко Дню молодёжи.

Празднование Дня молодежи в Николаеве открыто массовым велопробегом, стартовавшим в 16:00 с Соборной площади. В велопробеге приняли участие несколько сотен николаевцев, от мала до велика, и даже овчарка, сопровождающая своего хазяина.

Маршрут велосипедистов пролегал от Соборной площади по ул. Адмиральской на ул. Московскую, по проспекту Центральному до Херсонского кольца, и обратно к точке выезда.

Безопасность участников дорожного движения обеспечивала патрульная полиция Николаева: колонну сопровождали патрульные машины, а на всех перекрёстках по маршруту движения велопробега стояли полицейские.

Массовым велопробегом празднование Дня молодёжи в Николаеве не заканчивается: на сегодня запланирован экстрим-фестиваль с участием общественной организации «Альтер-спорт», Workout Style, а также Dance Сlub «SLICE», в рамках которого пройдёт фестиваль граффити. А в 18:00 на Собороной площади состоится фестиваль брейк-данса, участниками которого являются представители хип-хоп культуры Николаева, Кривого Рога и Одессы.

Завершением субботы станет концерт в 21:00, на котором состоится награждение активной и творческой молодёжи Николаева.

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