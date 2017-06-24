Украинцам помогут выбрать безопасную маршрутку

24.06.17 20:15Сколько просмотров этой статьи170Сколько комментариев этой статьи0

С сентября 2017 года официальных пассажирских перевозчиков планируют перевести на желтые номерные знаки.

Об этом сообщил замминистра инфрастуктуры Юрий Лавренюк.

С такими номерами будут маршрутные такси и такси (легковые автомобили). Это даст возможность полиции и Укртрансбезопасности идентифицировать — это официальный перевозчик или нелегал.

От перевозчика с лицензией будут требовать качество услуг и безопасность пассажира.

«Это может быть автомобиль частный или какое-то предприятие, где 20 машин, или конкретное физическое лицо-предприниматель.

После получения лицензии он идет в главный сервисный центр МВД Украины, за 120 гривень (это предварительно проговоренная минимальная стоимость) получает желтые номерные знаки», — пояснил Лавренюк.

Сейчас готовится соответствующий проект постановления Кабинета министров.

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