17.06.17 18:002590
Украинцам помогут выбрать безопасную маршрутку
|24.06.17 20:15
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С сентября 2017 года официальных пассажирских перевозчиков планируют перевести на желтые номерные знаки.
С сентября 2017 года официальных пассажирских перевозчиков планируют перевести на желтые номерные знаки.
Об этом сообщил замминистра инфрастуктуры Юрий Лавренюк.
С такими номерами будут маршрутные такси и такси (легковые автомобили). Это даст возможность полиции и Укртрансбезопасности идентифицировать — это официальный перевозчик или нелегал.
От перевозчика с лицензией будут требовать качество услуг и безопасность пассажира.
«Это может быть автомобиль частный или какое-то предприятие, где 20 машин, или конкретное физическое лицо-предприниматель.
После получения лицензии он идет в главный сервисный центр МВД Украины, за 120 гривень (это предварительно проговоренная минимальная стоимость) получает желтые номерные знаки», — пояснил Лавренюк.
Сейчас готовится соответствующий проект постановления Кабинета министров.