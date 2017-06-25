Губернатор Савченко рассказал о восстановлении аэропорта Николаев

Реконструкция аэропорта Николаев идет согласно утвержденному графику. Посадка военных воздушных судов, которая состоялась на этой неделе, подтверждает, что аэропорт готов принимать самолеты.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

«Работа над восстановлением николаевского аэропорта ведется ежедневно. Еженедельно руководство ОГА проводит совещания непосредственно на объекте, контролируя ход восстановительных работ.

Спасибо всем, кто присоединился. Могу заверить, что работы ведутся по утвержденным планам и графикам».

«На этой неделе на территории аэропорта наши военные удачно завершили запланированные учения, во время которых на взлетную полосу садились военные самолеты.

Все прошло на высшем уровне и это лучший наш ответ тем, кто пытается рассказывать, что взлетная полоса николаевского аэропорта не способна принять ни одного самолета.

Продолжаем с воодушевлением работать на благо Николаевской громады, и уверен, что уже очень скоро николаевский аэропорт примет свой первый гражданский борт!» - отметил Савченко.