17.06.17 18:002590
В Николаеве состоялась встреча двух президентов (видео)
|25.06.17 11:45
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24 июня Николаев посетил известный общественный деятель Твердослав Филатов. Он — соучредитель ВОО «Народный трибунал» и президент Федерации казацкого фехтования Украины (ФКФУ).
24 июня Николаев посетил известный общественный деятель Твердослав Филатов. Он — соучредитель ВОО «Народный трибунал» и президент Федерации казацкого фехтования Украины (ФКФУ).
В рамках визита Филатов провёл переговоры с руководством ВПО «Наше право». Была проанализирована сложившаяся ситуация в стране и возможные дальнейшие сценарии развития. Также была обсуждена возможность дальнейшего сотрудничества в рамках ряда пилотных проектов.
Позднее Т.Филатов встретился с президентом Федерации тенниса на колясках Украины (ФТВУ) И.Финкельштейном. Два президента обсудили возможность дальнейшего взаимодействия.
ФТУВ взяла на себя обязательство оказать помощь в создании Николаевской областной федерации казацкого фехтования, в то время как ФКФУ поможет организовать Киевскую городскую и Киевскую областную организации тенниса на колясках.
Кроме этого был обсуждён вопрос о кризисной ситуации, сложившейся в спорте Николаевщины и неумении старого руководства реагировать на реалии времени. Т.Филатов согласился с мнением, что руководство николаевского спорта требует обновления.
Он согласился присоединиться к акции, инициированной ВПО «Наше право» и ФТВУ о лишении нынешнего директора НОК КДЮСШ В.Титаренко звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» и начать сбор подписей под петицией к Президенту Украины в Киеве и Киевской области.
По окончанию рабочей встречи Т.Филатов дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Николаевской правды».