Эксперт прокомментировал предложение отменить пенсии в Украине

25.06.17 13:28Сколько просмотров этой статьи189Сколько комментариев этой статьи0

С инициативой об отмене пенсий выступил депутат от БПП Алексей Мушак.

Народный депутат от БПП Алексей Мушак выразил мнение, что если отказаться от пенсионных выплат в Украине, то у граждан появится возможность больше зарабатывать.

А пенсионеров и вовсе должны кормить их дети. Эксперт же говорит, что это путь азиатских стран и для Украины он не подходит.

Я и раньше слышал об идеи полной отмены пенсии, - пояснил КП в Украине ситуацию аналитик ГК "Телетрейд" Богдан Терзи.

  • Суть ее заключается в том, чтобы пенсионеры продолжали работать дальше и их дети помогали им финансово.

При этом дети не будут платить пенсионный налог. Я считаю, что это не рационально. Учитывая средние доходы украинцев, они не смогут обеспечить своих родителей на пенсии и даже пенсионные выплаты с минимальной зарплаты не обеспечат нормальную жизнь для стариков.

По его словам, практика такой пенсионной реформы есть в Южной Корее.

  • Стоит заметить, что у корейцев совсем другая культура и менталитет, где поддержка и уважение к родителям на религиозном уровне,- говорит эксперт.

  • Более того, даже корейцы не могут нормально прожить в таких условиях и больше 60% пенсионеров находятся за чертой бедности, что стимулирует рост преступности пожилых людей.

Считаю, что опыт Кореи не подойдет для нашей страны и населения. Нашей власти необходимо мыслить предметнее и стимулировать рост экономики.

Это приведет к росту ВВП страны, экспорта, созданию новых рабочих мест и, в конце концов, повышение минимальных зарплат и пенсий придет само собой.

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