Тепловозоремонтный завод в Николаеве посетила делегация из Чехии

Представители чешской компании посетили предприятие для ознакомления с имеющейся производственной базой.

Николаевский тепловозоремонтный завод посетила делегация из Чехии, чтобы воочию увидеть работу завода и убедиться в реальности и надежности украинского партнера.

Об этом сообщается на странице ООО «Николаевский Тепловозоремонтный Завод» в соцсети Фейсбук.

Коммерческий директор чешского предприятия «CZ LOKO», Йосеф Червены сообщил:

Мы приехали, чтобы найти общий язык и актуализировать предложения по модернизации тепловозов. Украинский рынок нам интересен, ранее, в 2005-2006 году мы уже разрабатывали проект модернизации тепловоза ЧМЭ-3 для широкой колеи с Полтавским ТРЗ.

Стараемся найти надежных партнеров в Украине и применить наши новые технологии и комплектующие в новых совместных проектах. С НТРЗ предстоит серьезная работа, мы привезли ряд конкретных предложений.

Директор НТРЗ Вячеслав Симченко отметил, что представители чешской компании посетили предприятие для ознакомления с имеющейся производственной базой.

Наша общая цель - создание совместных проектов по модернизации тепловозов, которые позволят существенно обновить и усовершенствовать имеющийся в Украине локомотивный парк.

Также мы провели переговоры по тем проектам, которые мы сейчас совместно разрабатываем касательно модернизации тепловозов серии ТГМ-4, в процессе которой будет производиться замена как дизеля, так и гидропередачи, в том числе переделка ТГМ-4 на электрическую передачу, что позволит существенно улучшить технико-экономические показатели эксплуатации данных тепловозов, - отметил Симченко.