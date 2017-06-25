25 июня: погода в Николаеве, народный календарь

25.06.17 14:30Сколько просмотров этой статьи171Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 25 июня, ясная погода в Николаеве продержится совсем немного, и уже днем небо покроется облаками. Без осадков.

Утром в Николаеве будет прохладно, температура воздуха подымется до +15, к обеду температура будет +27, а к вечеру снова понизится до +22.

Народный календарь:

25 июня отмечается день памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого.

В народе этот день часто называли Петр Поворот, так как с Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жары поворачивает.

В прежние времена принято было сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда - чёрное (гречку).

Исполнение этого правила гарантировало удачу. В этот день выпадают большие росы. Наши предки приметили, если дождь идет маленькими каплями - будет идти долго.

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