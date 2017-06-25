Безвиз с ЕС: Стало известно, сколько украинцев не пустили в Европу

Компетентные органы разбираются в каждом конкретном случае отказа в пересечении границы.

С начала введения безвизового режима с Европейским Союзом для Украины в страны ЕС не пустили 33 украинцев из более чем 740 тыс. граждан, которые пересекали границу в это время.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел Украины. При этом в МВД заверили, что компетентные органы тщательно разбираются в каждом конкретном случае отказа в пересечении границы.

В департаменте напомнили, что есть определенный перечень требований и причин, на основании которых человеку могут отказать в пересечении границы, но большинство проблем и вопросов, как правило, решаются на месте.

Также сообщается, что 29% украинцев, которые пересекли границу с 11 июня, или почти 157 тыс. человек, сделали это по биометрическим паспортам.

Напомним, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.