Безвиз с ЕС: Стало известно, сколько украинцев не пустили в Европу

25.06.17 15:19Сколько просмотров этой статьи171Сколько комментариев этой статьи0

Компетентные органы разбираются в каждом конкретном случае отказа в пересечении границы.

С начала введения безвизового режима с Европейским Союзом для Украины в страны ЕС не пустили 33 украинцев из более чем 740 тыс. граждан, которые пересекали границу в это время.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел Украины. При этом в МВД заверили, что компетентные органы тщательно разбираются в каждом конкретном случае отказа в пересечении границы.

В департаменте напомнили, что есть определенный перечень требований и причин, на основании которых человеку могут отказать в пересечении границы, но большинство проблем и вопросов, как правило, решаются на месте.

Также сообщается, что 29% украинцев, которые пересекли границу с 11 июня, или почти 157 тыс. человек, сделали это по биометрическим паспортам.

Напомним, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.

Похожие новости

11.06.17 14:00Первым украинцам отказали во въезде в ЕС без визы: появились детали

29.04.17 11:12Как безвиз с ЕС изменит Украину (видео)

28.04.17 21:07Порошенко анонсировал дешевые поездки украинцев в Европу

24.04.17 15:22Послы ЕС 26 апреля рассмотрят безвиз для Украины

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама