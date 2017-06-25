17.06.17 18:002590
Алексей Савченко поздравил николаевских таможенников с профессиональным праздником
|25.06.17 15:42
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С момента своего создания, таможня стояла на страже экономических интересов Украины. Ответственная работа её сотрудников направлена на решение важных для региона задач — постоянное наполнение бюджета, эффективную борьбу с правонарушениями, поддержку достойных условий для развития бизнеса.
С момента своего создания, таможня стояла на страже экономических интересов Украины. Ответственная работа её сотрудников направлена на решение важных для региона задач — постоянное наполнение бюджета, эффективную борьбу с правонарушениями, поддержку достойных условий для развития бизнеса.
Об этом заявил председатель Николаевской облгосадмнмстрации в Фейсбук, поздравляя таможенников с профессиональным праздником.
«Я поздравляю вас с праздником! Уверен, что деятельность николаевских таможенников и в дальнейшем будет отличать профессионализм, оперативность и неизменная ориентированность на результат. Я еще раз подчеркиваю и благодарю — именно в рамках «таможенного эксперимента» Николаевщина будет иметь средства на ремонт дороги «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое». В вашей работе — еще один залог дальнейшего укрепления экономики области», — добавил глава области.