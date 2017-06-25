Как нужно хранить деньги в кошельке чтобы их становилось больше

Люди не очень часто задумываются о том, как правильно хранить бумажные деньги в кошельке. Обычно в этом деле главное, чтобы были сами деньги.

Есть в мире эзотерики пять хитростей, которые помогут вам очень даже ощутимо приумножить свое состояние. Проверьте, и убедитесь лично, что эти уникальные способы действительно работают, передает Joinfo.ua.

Не тратьтесь в день получки

Как же хочется спустить некую сумму денег в день долгожданной зарплаты! Однако, лучше не спешите тратиться в тот же день. Дайте купюрам «переночевать» в вашем портмоне. Ну или же воспользуйтесь банковской картой в непредвиденной ситуации.

Держите купюры в порядке

Складывайте деньги в кошельке в порядке убывания их номинала. Помните о том, что все купюры должны лежать к вам лицевой стороной. Ни в коем случае нельзя комкать деньги или хранить их в беспорядке.

Пересчитывайте купюры

Народная пословица “деньги счет любят” реально работает! Перед каждым выходом их дому обязательно пересчитайте ту сумму, которая лежит в вашем портмоне. Запомните ее.

Счастливая» банкнота

Вы наверняка слышали про «счастливый» доллар. В реальности этой счастливой банкнотой может быть любая купюра. Главное, чтобы она сработала, на ней должны быть «особые» цифры.

Так, 2 последние цифры в номере купюры должны соответствовали последним двум цифрам года рождения владельца. Если таких цифр будет три – еще лучше. Ни и идеально – когда совпадают все четыре цифры.

Помните, что такой денежный талисман должен прийти к вам сам. То есть, его нельзя специально искать или забирать у товарища.

Никогда не тратьте такую счастливую купюру и никому не давайте в руки. Лишним предметам – нет!

В вашем кошельке должны храниться только деньги. Исключите всякого рода записки, проездные талоны и чеки. Ваш денежный аксессуар должен привлекать к себе исключительно денежную энергию.

Также не рекомендуется в свое портмоне класть снимки родных или друзей. Такие фотографии пресекают хорошую энергию и поток денег.

И главное – вы должны относиться к деньгам с уважением, и тогда они ответят вам взаимностью.