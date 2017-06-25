ОО «Миколаїв - єдина родина» подарила праздник для детей, лишенных семьи

25.06.17 21:37Сколько просмотров этой статьи296Сколько комментариев этой статьи0

"Всё самое лучшее – детям!", - именно таким девизом руководствуется общественная организация «Миколаїв - єдина родина», главой которой является Владислав Владимирович Чайка.

Сегодня для воспитанников «Николаевского центра социально-психологической реабилитации детей» день прошел насыщенно, ярко и празднично.

Владислав Владимирович помнит о ребятах ежедневно и создает вместе со своей организацией праздники без повода вот уже на протяжении десяти лет. Сегодняшний день не стал исключением.

В это воскресенье ОО «Миколаїв – єдина родина» предоставила возможность для пятидесяти воспитанников посетить замечательный цирк «Сфера», чему все были несказанно рады.

цирк "Сфера"

Многие из ребятишек впервые увидели дикобраза и верблюдов. Каждое выступление по-своему перехватывало дыхание. Громкие овации наполняли купол с каждым выходом артистов все больше и больше.

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Особенно запали в душу клоуны и, конечно же, котики. Более того, у маленьких посетителей была возможность не только посмотреть на величественного сенбернара, но и погладить его, а также сфотографироваться.

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Смех, аплодисменты, неподдельные эмоции счастья и радости сделали шоу-программу цирка незабываемой.

Директор психологического реабилитационного центра, Светлана Николаевна Клюйко, к сожалению, не смогла присутствовать на мероприятие, но в телефонном режиме сказала слова благодарности Владиславу Владимировичу.

цирк "Сфера"

Самые лучшие зрители – дети. Возможно, они еще не научились выражать свои эмоции громкими, пафосными словами, но их взгляд полный счастья и теплоты сказал намного больше.

Виктория Ермолова

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