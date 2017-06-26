Как происходит перерасчет пенсии для военных пенсионеров

26.06.17 08:00Сколько просмотров этой статьи151Сколько комментариев этой статьи0

Пересчет пенсии возможен, а страховой стаж учитывается не всегда.

"Я — военный пенсионер (МВД), получаю пенсию и работаю, оформлен на предприятии официально. Положен ли мне пересчет пенсии через 2 года, как тем, кто работает и получает трудовую пенсию в общем порядке?" — Игорь Брагин, г. Киев.

Отвечает Василий Сегин, юрист частной практики в области защиты прав граждан:

"В вопросе мало информации для детального анализа. Но сразу можно посоветовать, чтобы вы обратили внимание на следующие моменты: по общему правилу, согласно статье 44 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (далее Закон), размеры пенсий лицам из числа военнослужащих срочной службы и членам их семей, которые получают пенсию в органах Пенсионного фонда Украины, подлежат перерасчету в случае, предусмотренном частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Вместе с тем в соответствии со статьей 63 Закона, все назначенные по этому Закону пенсии подлежат перерасчету в связи с повышением денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по этому Закону, на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных Кабинетом министров Украины. На сегодня таким порядком является Порядок проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 13 февраля 2008 года №45 (далее — Порядок).

Впрочем, Порядок не предусматривает перерасчет пенсий бывшим работникам милиции, которые получают пенсию на условиях Закона, с учетом видов денежного обеспечения, ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения и премий в размерах, установленных законодательством для полицейских. В то же время Кабинетом министров сейчас рассматривается вопрос о внесении изменений в Порядок для урегулирования данного вопроса.

Также следует учитывать, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 17 июля 1992 года №393 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и членам их семей" в выслугу лет лиц, указанных в пункте "ж" статьи 1—2 Закона, дополнительно засчитывается время непрерывной работы (со дня назначения после увольнения со службы в органах внутренних дел (милиции) на должностях в Министерстве внутренних дел или Национальной полиции (их территориальных органах и учреждениях), которые замещаются государственными служащими, а в учебных, медицинских учреждениях и научно-исследовательских учреждениях — на любых должностях. При этом следует иметь в виду, что зачисление страхового стажа, приобретенного после увольнения со службы, в выслугу лет Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" не предусмотрено.

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