В Украину идет адская жара

26.06.17 09:00Сколько просмотров этой статьи137Сколько комментариев этой статьи0

С 26 июня в Украине будет становиться все жарче. Уже 27 июня синоптики обещают местами до 33 градусов тепла во многих областях страны.

С 26 июня в Украине будет становиться все жарче. По данным Укргирометцентра, дожди пройдут только в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. Температура воздуха +25-29 градусов.

На юге страны днем ожидается +31-33 градуса. На востоке - +28-30, в центре +27-29, на севере и западе - +24-28 градусов.

С 27 июня будет еще жарче, в южных областях ожидается потепление до +33 градусов.

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