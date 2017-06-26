В Украину идет адская жара

С 26 июня в Украине будет становиться все жарче. Уже 27 июня синоптики обещают местами до 33 градусов тепла во многих областях страны.

С 26 июня в Украине будет становиться все жарче. По данным Укргирометцентра, дожди пройдут только в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. Температура воздуха +25-29 градусов.

На юге страны днем ожидается +31-33 градуса. На востоке - +28-30, в центре +27-29, на севере и западе - +24-28 градусов.

С 27 июня будет еще жарче, в южных областях ожидается потепление до +33 градусов.