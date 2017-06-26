Курс валют на 26 июня Курсы основных инвалют повышаются медленно, опеределил Национальный. На сегодня, 26 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,03 грн; 1 евро – 29,08 грн; 10 российских рублей – 4,46 грн. Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы повысился на одну копейку и остался выше психологической отметки в 26 грн. Курс евро вырос на две копейки. Рубль "похудел" на восемь копеек. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама