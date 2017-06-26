17.06.17 18:002590
Курс валют на 26 июня
|26.06.17 09:42
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Курсы основных инвалют повышаются медленно, опеределил Национальный.
Курсы основных инвалют повышаются медленно, опеределил Национальный.
На сегодня, 26 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,03 грн;
1 евро – 29,08 грн;
10 российских рублей – 4,46 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы повысился на одну копейку и остался выше психологической отметки в 26 грн.
Курс евро вырос на две копейки. Рубль "похудел" на восемь копеек.