17.06.17 18:002590
На Николаевщине морская авиабригада провела учения
|26.06.17 10:00
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Недельніе учения устроили николаевской 10-той морской авиационной бригаде. Отработали воздушную разведку, поиск и уничтожение диверсионных сил врага.
Недельніе учения устроили николаевской 10-той морской авиационной бригаде. Отработали воздушную разведку, поиск и уничтожение диверсионных сил врага.
Об этом сообщает «5 канал«.
Николаевские военные также занимались срочным обустройством полосы, которую использовали 10 лет, для взлета и посадки боевой авиации.