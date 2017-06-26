На Николаевщине морская авиабригада провела учения Недельніе учения устроили николаевской 10-той морской авиационной бригаде. Отработали воздушную разведку, поиск и уничтожение диверсионных сил врага. Об этом сообщает «5 канал«. Николаевские военные также занимались срочным обустройством полосы, которую использовали 10 лет, для взлета и посадки боевой авиации. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама