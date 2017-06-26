Цены на овощи бьют рекорды

26.06.17 11:43Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты винят холодную весну.

Цены на овощи в конце июня, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выше в 5-6 раз. Так, килограмм молодого картофеля стоит почти 10 гривен, а капусты или моркови – около 20 гривен. Об этом пишет газета "Сегодня".

Эксперты агрорынка объясняют нынешние цены проблемами с урожаем из-за холодной весны

Как пояснил аналитик Украинской аграрной конфедерации Дмитрий Дейна, из-за морозной весны грунтовой урожай опоздал. А тепличные овощи всегда были дорогими.

Подорожали и другие продукты питания: мясо, молоко, хлеб. В разных регионах хлеб подорожал на 7-28%, колбаса – на 4-14%, мясо – 12-32%, молоко – 27-30%.

Единственный продукт, который ощутимо подешевел – это гречка. Ее стоимость упала в 1,5 раза.

По мнению экспертов, стоимость овощей ближе к середине лета снизится, однако она не будет такой как в прошлом году.

"Не думаю, что в этом году дешевые овощи дадут годовую дефляцию, хотя небольшое, на 3-5 грн/кг, снижение будет", – прогнозирует Дейна.

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