Мэр Николаева намерен отказаться от своей зарплаты, отдав ее на соцсферу

После того, как николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу был вручен протокол о коррупции, в социальной сети Facebook он сделал официальное заявление, что отказаться от нее, а данные средства намерен перечислять на социальную сферу.

Учитывая высокую заинтересованность к моей первой зарплаты, мной было принято решение отказаться от нее, а данные средства отдать на соцсферу. Надеюсь, что суд будет честным и беспристрастным, и данное дело не станет курьезным прецедентом в судебной системе, — написал мэр в своем посте.

Приводим дословно полный текст обращения, передает Известия Николаевские.

За декілька днів в мене був час ознайомитись із текстом документу, який я нещодавно публічно підписав у присутності ЗМІ. Ознайомився, проаналізував і маю декілька думок із цього приводу. Прочитайте уважно: «Департамент заробітної плати та умов праці України Міністерства соціальної політики у листі від 30.01.2015 №85/13/84-15 надав роз’яснення щодо оплати праці і встановлення надбавки голові ради та його заступникам.

Відповідно до п.6 Постанови Кабінету Міністрів України “Про упорядкування структури та умов та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 09.03.2006 №268 преміювання голів рад, їх заступників, встановлення їх надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі установлених, цією постановою, у межах затвердженими видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймаються відповідною радою. Нормами законодавства не встановлено періодичність прийняття рішення ради (щомісяця або при затверджені бюджету на рік) щодо розмірів преміювання та його заступника, тому це доцільно визначити в такому локальному нормативно-правовому документі органу місцевого самоврядування, як РЕГЛАМЕНТ РАДИ…” Як ви гадаєте що це? Моя позиція під час захисту чи позиція поліції? Так ось — це витримка із протоколу, який мені вручили правоохоронці. Тобто в самому звинувачені аргументується, що рішення міської ради прийнято в межах законодавства, що, власне, підтверджується роз’ясненнями із міністерства соцполітики. По-друге, неправомірність рішення можна було оскаржити в суді, для цього з листопаду 2015 року у правоохоронців було майже два роки.

Так, частина перша статті 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачає, що акти, ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на даній території. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку (частина 10 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування).

Натомість, можливо, заради яскравої картинки, або задля отримання інших балів — у вигляді боротьби із корупціонерами, відбулось те, що ми нещодавно бачили. По-третє, на першій сесії міської ради були присутні представники правоохоронних органів, серед них очільники місцевої прокуратури та поліції. І ніхто із них за два роки не відреагував не грізним листом, не письмовою вимогою, ні позовом до суду. Що показовим. Адже правоохоронці, які приходили вручати протокол, приїхали із самого Києва. З чого також можна зробити відповідні висновки. Мені ще цікаво дізнатись скільки бюджетних коштів було витрачено на відряження до Миколаєва київських поліцейських. З діями міської ради розібрались, а тепер щодо дії міського голови.

Цитую: “…Таким чином, Миколаївський міський голова Сєнкевич О.Ф. будучі згідно п.п. “б” п.1. ч.1. ст. 3 Закону суб’єктом відповідальності за правопорушення, пов’язані із корупцією, в порушеннях вимог п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції”, ст. 59-1 Закону України “Про місцеве самоврядування”, не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів та не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів — колегіальний орган Миколаївську міську раду під час участі у розгляді, підготовці та прийняття рішення радою про встановлення йому надбавки за високі досягнення у праці в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років та преміювання, чим вчинив правопорушення пов’язане із корупцією, передбачене ч.1 ст. 172-7 КУпАП…” Питання! Яким чином я, як міський голова, приховав конфлікт інтересів?

Якщо в рішенні, яке було роздано усім депутатам, а також і всім присутнім на сесії правоохоронцям, та яке було оприлюднено заздалегідь на сайті Миколаївської міської ради, що давало змогу кожному охочому із ним ознайомитись, а журналістам розповсюдити у засобах масової інформацІЇ, було чорним по білому написано “Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та умови оплати праці міського голови”! Чи усі присутні 54 депутати голосували за зарплату якогось іншого міського голови? Або якогось іншого Сєнкевича?

Навіть той, хто не зміг прочитати текст даного рішення, міг його почути із вуст заступника мера, яка його повністю зачитувала із трибуни. Невже київські правоохоронці вважають усіх присутніх на тій сесії настільки глухими і сліпими, що ті не в змозі розібратись, за що вони голосують? До того ж, читаючи останню процитовану мною витримку, в мене взагалі виникло враження, що призначення міському голові зарплати взагалі було неправомірне та є проявом корупції.

Невже для когось новина, що мери міст отримують заробітну платню? До речі, про заробітну плату, отримувати я її почав лише з 1 грудня, тобто цілий тиждень моєї роботи був неоплачений та не премійований. Цікаво, чому ніхто на це не звернув увагу? З огляду на високу зацікавленість до моєї першої зарплати, мною було прийняте рішення відмовитись від неї, а дані кошти віддати на соцсферу. Сподіваюся, що суд буде чесним та неупередженим, і дана справа не стане курйозним прецедентом у судовій системі.

Цікаво, а як там справи по Миколаївводоканал і мілліонним розтратам попереднього керівництва, факти яких ми передали до правоохоронних органів…