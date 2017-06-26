Николаевцы с ночи занимают очереди за биометрическими паспортами

26.06.17 12:41Сколько просмотров этой статьи140Сколько комментариев этой статьи0

Страшные очереди везде. И в миграционных районных отделах, и в паспортном сервисе на ул.Садовой.

Об єтом сообщает БлинКом.

«Бесконечные списки, которые теряются на следующий день, странные люди, приезжающие в 2-3 часа ночи и занимающие очередь… В общем — пока #опа…Причем, ситуация одинаковая что там, что там, а стоимость в Паспортном сервисе вдвое дороже. 570 грн (20 дней) против 1200 грн (20 дней)», — так окрестил ситуацию известный николаевский журналист Игорь Пох в соцсети Фейсбук.

И это действительно так. Николаевцы занимают очереди с ночи, чтобы затем оформить документы еще в течение дня. Не факт, что повезет всем.

«В Европе, Америке, Канаде, да и в большинстве других стран, документы подобные нашему биометрическому паспорту можно оформить он-лайн и получить по почте либо курьером…К слову, на 08:00, в очереди 67 человек», — с таким столкнулся бывший участник боевых действий на Донбассе, офицер, а ныне волонтер БФ «Жизнь 2016» Антон Нолан, которому также пришлось занимать очередь за биометрическим паспортом с ночи.

Получить заветный биометрический паспорт можно ориентировочно в течение 21- 27-ти дней. Видимо, за ожиданием безвиза на местах просто забыли о внедрении новых технологий, отсюда и имеем «безразмерные» очереди, как во времена ненавистного всем «совка», когда о загранице большинство граждан могло только мечтать.

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