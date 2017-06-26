Пилот самолета попросил пассажиров молиться

Самолет начало сильно трясти после громкого хлопка, что очень напугало пассажиров и команду.

Вылетевший из Австралии самолет начало сильно трясти после громкого хлопка, что очень напугало пассажиров и команду. Участники происшествия рассказывают, что пилот попросил их молиться, и публикуют видео из салона, который трясло, словно барабан стиральной машины.

Пилот сначала попросил пассажиров молиться, чтобы посадка прошла благополучно, многие начали кричать и плакать, рассказала изданию Herald Sun пассажирка рейса. Капитан сказал: "Я надеюсь, вы все будете молиться, я буду молиться тоже, и будем надеяться, что мы благополучно вернемся домой".

По команде пилота перед самой посадкой все пассажиры заняли специальную позицию, обхватив руками колени и прижав к ним голову. Когда самолет сел, все зааплодировали, а пилот пожал всем руки, вспоминает Стивенс. В итоге никто не пострадал.

Причиной тряски в авиакомпании назвали "технические неполадки", не уточнив деталей.