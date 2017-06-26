На Николаевщина школьнница благоустраивает свое село

26.06.17 14:41Сколько просмотров этой статьи126Сколько комментариев этой статьи0

Девятиклассница Анна Мандзяк пытается сделать свою Новобогдановку лучше

На днях, девочка вместе с подругой, собственноручно взялись за наведение порядка на конечной автобусной остановке

Юные активистки убрали там, покрасили стены. А перед тем — прошлись по селу и попросили людей помочь деньгами на краску. Люди откликнулись и работа была выполнена.

Папа девочки также присоединился и — сделал на остановке скамейку для удобства ожидающих. А до этого, еще один местный житель — Сергей Попик, за свой счет изготовил 4 металлических урны, которые были установлены в Новобогдановке.

—Просто мы любим свою деревню, и цель у нас одна — в короткий срок совместными усилиями создать хорошее, привлекательное и комфортное место для жизни! — комментирует Максим Корниенко, местный житель.

Напомним, что в этом же селе силами жителей был восстановлен парк. Был написан проект, выиграл грант в размере ста тысяч гривен в благотворительном Фонде семьи Нечитаевих, а также проведена благотворительная экологическая акция «Дерево от семьи», в рамках которой каждый мог лично или от имени своей семьи приобрести саженец дерева с последующим высадкой его в парке «Победа». Только на этой акции было собрано более 21 000 гривен.

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