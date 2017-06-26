Украинская аудитория Вконтакте снизилась на 60%

26.06.17 14:54Сколько просмотров этой статьи150Сколько комментариев этой статьи0

Посещаемость упала до 3,8 млн визитов за день.

Аудитория российской соцсети ВКонтакте в Украине составляет 3,8 млн неуникальных визитов с компьютеров в день. До введения санкций этот показатель составлял 9,8 млн. Об этом свидетельствуют данные SimilarWeb.

По данным статистики, падение посещаемости остановилось на уровне 3,8 млн визитов в день. Аудитория сократилась на 61%, если сравнивать данные за апрель 2017 года и за первые 16 дней июня 2017 года.

В то же время посещаемость соцсети "Одноклассники" упала на 64% - с 4,6 млн до 1,6 млн визитов в день.

Падение посещаемости интернет-портала yandex.ua достигло 65% - с 5,9 млн до 2 млн визитов в день.

Mail.ru потерял 55% украинской аудитории. Количество ежедневных визитов сократилось с 4,9 млн до 2,2 млн.

Статистика включает неуникальные визиты с десктопов. Представленные данные учитывают посетителей из Украины, которые зашли на заблокированный интернет-ресурс через VPN.

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