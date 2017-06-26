В центре Киева открыли памятник Анне Ахматовой

26.06.17 15:10Сколько просмотров этой статьи149Сколько комментариев этой статьи0

Памятник появился в Мариинском парке.

В Мариинском парке Киева 23 июня открыли памятник поэтессе Анне Ахматовой. Об этом сообщает Интер.

Автор монумента - столичный скульптор Александр Стельмашенко. Инициаторами установки памятника стала группа киевлян, среди которых руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная и главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин.

"Место установки памятника неслучайно. Однажды, гуляя с сестрой и няней неподалеку от Мариинского дворца, маленькая Аня нашла булавку в форме лиры. Няня тогда сказала Ане: "Это значит, ты станешь поэтом"... Пророчество сбылось, стихи Анна стала писать уже в 11 лет" - говорится в сообщении.

Анна Ахматова (настоящая фамилия - Горенко) - поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Родилась в Одессе в 1889 году, с 1906-го по 1910-й училась в Киеве. Умерла в 1966 году в Домодедово.

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