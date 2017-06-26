Миколаївська область збирає горох та озимий ячмінь Наразі проводиться обмолот площ озимого ячменю. В Братському районі розпочато збирання гороху. До жнивної кампанії ранніх зернових культур долучилися 10 районів області, повідомляє Департамент АПР Миколаївської ОДА. До збору урожаю долучилися Баштанський, Березнегуватський, Братський, Веселинівський, Вітовський, Вознесенський, Казанківський, Миколаївський, Новоодеський та Снігурівський райони. Наразі проводиться обмолот площ озимого ячменю. В Братському районі розпочато збирання гороху. За оперативною інформацією сільгоспвиробниками області обмолочено майже 4 тис. га ранніх зернових культур. При цьому валовий збір складає 10 тис. тонн зерна, при середній урожайності 25,9 ц/га. У цілому на збиральних роботах останньої доби працювало 145 одиниць зернозбиральних комбайнів, при цьому добовий виробіток на один комбайн склав 23 га. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама