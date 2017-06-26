17.06.17 18:002590
Миколаївська область збирає горох та озимий ячмінь
|26.06.17 15:38
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Наразі проводиться обмолот площ озимого ячменю. В Братському районі розпочато збирання гороху.
Наразі проводиться обмолот площ озимого ячменю. В Братському районі розпочато збирання гороху.
До жнивної кампанії ранніх зернових культур долучилися 10 районів області, повідомляє Департамент АПР Миколаївської ОДА.
До збору урожаю долучилися Баштанський, Березнегуватський, Братський, Веселинівський, Вітовський, Вознесенський, Казанківський, Миколаївський, Новоодеський та Снігурівський райони.
Наразі проводиться обмолот площ озимого ячменю. В Братському районі розпочато збирання гороху.
За оперативною інформацією сільгоспвиробниками області обмолочено майже 4 тис. га ранніх зернових культур. При цьому валовий збір складає 10 тис. тонн зерна, при середній урожайності 25,9 ц/га.
У цілому на збиральних роботах останньої доби працювало 145 одиниць зернозбиральних комбайнів, при цьому добовий виробіток на один комбайн склав 23 га.